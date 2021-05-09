Kudüs'te Filistinlilerin evlerinin zorla tahliye edilmesi ile ilgili duruşma ertelendi

İsrail Adalet Bakanlığı, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerinin zorla tahliye edilmesi ile ilgili duruşmayı erteledi.

İsrail Adalet Bakanlığı, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerinin zorla tahliye edilmesi ile ilgili duruşmayı erteledi.

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim artmaya devam ederken, İsrail Adalet Bakanlığından önemli bir davada erteleme kararı geldi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 4 Filistinli ailenin evlerinin zorla tahliye edilmesi ile ilgili duruşmanın ertelendiği aktarıldı. Açıklamada, erteleme kararının Başsavcısı Avichai Mandelblit'in talebi doğrultusunda alındığı belirtilirken, 30 gün içinde duruşma tarihinin yeniden düzenleneceği ifade edildi.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin başvurusu ile 2019 yılında Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden 12 Filistinli ailenin evlerini tahliye etmeleri yönünde karar vermişti. Filistinli aileler o zamandan bu yana hukuk savaşı vermeye devam ederken, birçok Filistinli ailenin ise temyiz başvurusu şu ana kadar reddedildi.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail güçleri, dün Kadir Gecesi'nde de teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 8 Mayıs'ta ise Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişini yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları ise tüm dünya tarafından kınanmıştı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı