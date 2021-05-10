Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar devam ediyor
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Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İşgal altındaki Kudüs'te devam eden çatışmalarda şu ana kadar 7 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından yaralandığı aktarıldı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İşgal altındaki Kudüs'te devam eden çatışmalarda şu ana kadar 7 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından yaralandığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah, Bab al-Amud, Bab al-Sahira ve El-Tur Mahallerinde İsrail güçlerinin 7 Filistinliyi yaraladığı aktarıldı. Kızılay, 4 yaralının hastanede tedavi altına alındığını, yaralıların çoğunun plastik mermi ile vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, yaralılardan birinin sağlık görevlisi olduğu ve El-Tur Mahallesi'ndeki çatışmaları takip ederken plastik mermi ile vurulduğu ifade edilirken, İsrail güçlerinin plastik mermi ve ses bombasıyla bir ambulansa saldırdığı belirtildi.

İSRAİL GÜÇLERİ, YÜZLERCE FİLİSTİNLİYİ YARALAMIŞTI

İsrail güçleri, dün Kadir Gecesi'nde de teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 7 Mayıs'ta ise Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar devam ediyor
Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar devam ediyor
Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar devam ediyor
Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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