Kudüs'te Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 yaralı
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Kudüs'te Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kudüs'teki Beit Hanina Mahallesi'nde Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmada 2 Filistinli yaralandı.

Kudüs'teki Beit Hanina Mahallesi'nde Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmada 2 Filistinli yaralandı.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ediyor. Kudüs'ün Beit Hanina Mahallesi'nde Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 Filistinli yaralandı. El Fetih hareketi lideri Amer Awad yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin yanı sıra bir grup İsrailli yerleşimcinin de Filistinli gençlere yönelik saldırılara katıldığını aktardı.

Awad, İsrail güçlerinin gençlere plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiğini ifade ederken, yaralanan Filistinlilerden birinin kafasına gaz kapsülü isabet ettiğini, diğerinin ise karın bölgesinden plastik mermi ile vurulduğunu belirtti.

Filistinli gençler ise İsrail güçlerinin sert müdahalesine havai fişekler ile karşılık verdi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kudüs'te Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 yaralı
Kudüs'te Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 yaralı
Kudüs'te Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 yaralı
Kudüs'te Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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