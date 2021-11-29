Kudüs'te daha önce Hazreti Muhammed'e hakaret eden Yahudi yerleşimci cinsel tacizden gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kudüs'te daha önce Hazreti Muhammed'e hakaret eden Yahudi yerleşimci cinsel tacizden gözaltına alındı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Kudüs'te daha önce Hazreti Muhammed'e hakaret eden Yahudi yerleşimci cinsel tacizden gözaltına alındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir yürüyüş esnasında İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı dindar Yahudi David Flavani, gençlere cinsel taciz suçlamasıyla İsrail polisince gözaltına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir yürüyüş esnasında İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı dindar Yahudi David Flavani, gençlere cinsel taciz suçlamasıyla İsrail polisince gözaltına alındı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail polisinin geçen hafta 25 yaşındaki Flavani'yi zor durumdaki gençleri istismar ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Haber de, Flavani'nin özellikle kurbanlarını sinagog ve dini ayinler başta olmak üzere kalabalık yerlerde seçtiği belirtilerek, polisin gelen bazı şikayetler üzerine harekete geçtiği kaydedildi.

Flavani'nin dün mahkemeye çıkarıldığı ve gözaltı süresinin psikiyatrik muayene için uzatıldığına dikkat çekilen haber de, polisin Flavani tarafından kendilerine zarar verilen gençleri en yakın karakola giderek hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırdığı ifade edildi.

Haber de, Flavani'nin gözaltında tutulmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, aşırı sağcı Yahudi'nin kendisine yöneltilen suçlamaları inkar ettiği kaydedildi.

Başını David Flavani'nin çektiği aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e ağır hakaretler etmişlerdi.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer...

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title