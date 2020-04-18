Kudüs'te Covid-19 gölgesinde 'Kutsal Cumartesi' ayini Kudüs'teki Ortodoks Hristiyanlar, "İsa peygamberin yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" gününü, koronavirüsün (Covid-19) gölgesinde kutladı. Ayine sınırlı sayıda din adamı katıldı

Kudüs'teki Ortodoks Hristiyanlar, "Hazreti İsa'nın yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" gününü, koronavirüsün (Covid-19) gölgesinde kutladı.

Her yıl kentteki tüm Doğu Ortodoks Kiliselerinde akşam saatlerinde yapılan etkinlikler, bu yıl sadece Kıyamet Kilisesi'ndeki ayinle sınırlı kaldı. Euronews.com'da Görüntüle