Kudüs'te Covid-19 gölgesinde 'Kutsal Cumartesi' ayini
Kudüs'teki Ortodoks Hristiyanlar, "İsa peygamberin yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" gününü, koronavirüsün (Covid-19) gölgesinde kutladı. Ayine sınırlı sayıda din adamı katıldı
18.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:23
Kudüs'teki Ortodoks Hristiyanlar, "Hazreti İsa'nın yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" gününü, koronavirüsün (Covid-19) gölgesinde kutladı.
Her yıl kentteki tüm Doğu Ortodoks Kiliselerinde akşam saatlerinde yapılan etkinlikler, bu yıl sadece Kıyamet Kilisesi'ndeki ayinle sınırlı kaldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com