Kudüs'te 2 metre yüksekliğindeki çardak çöktü: 4 yaralı - Haberler
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Kudüs'te 2 metre yüksekliğindeki çardak çöktü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kudüs'te 2 metre yüksekliğindeki çardak çöktü: 4 yaralı

Kudüs'te Yahudilerin 1 hafta boyunca kutladığı Sukot Bayramı'nda kullanılmak üzere inşa ettiği 2 metre yüksekliğindeki bir sukanın (çardak) çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kudüs'te Yahudilerin 1 hafta boyunca kutladığı Sukot Bayramı'nda kullanılmak üzere inşa ettiği 2 metre yüksekliğindeki bir sukanın (çardak) çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kudüs'ün Mea Shearim semtinde, İbrani takvimine göre 21 Eylül'de başlayan ve 27 Eylül'de sona erecek olan Sukot Bayramı'nda kullanılmak üzere inşa ettiği 2 metre yüksekliğindeki bir suka (çardak) çöktü. Olayda 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. İsrail'de Ulusal Acil Hastane Öncesi Tıbbi ve Kan Hizmetleri Örgütü (MDA) Magen David Adom, yerel saatle 19.34'te Kudüs'te yaşanan olayın MDA'ya rapor edildiğini belirterek, "MDA ve sağlık görevlileri yaralıları tıbbi tedavi sağlanması için Shaare Zedek Hastanesi'ne götürdü. 30'lu yaşlarda 2 kadın, 2 yaşında bir bebek ve 5 yaşında bir erkek çocuğu olmak üzere toplam 4 kişi hafif yaralandı" dedi. - KUDÜS

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