Kudüs'te 1'i ağır 14 İsrailli asker yaralandı
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Kudüs'te 1'i ağır 14 İsrailli asker yaralandı

Kudüs'te kimliği belirsiz bir sürücünün aracını İsrail askerlerinin üzerine sürmesi sonucu 14 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

06.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:25
Kudüs'te 1'i ağır 14 İsrailli asker yaralandı

'te kimliği belirsiz bir sürücünün aracını askerlerinin üzerine sürmesi sonucu 14 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.


Kudüs'te kimliği belirsiz bir sürücünün aracını İsrail askerlerinin üzerine sürmesi sonucu 1'i ağır ağır 14 İsrail askerinin yaralandı. Yaralı askerler, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından bölgeyi çeviren İsrail güçleri, sürücüyü yakalamak için Kudüs'ün Silvan mahallesinde çalışma başlattı. - KUDÜS

Kaynak: İHA
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