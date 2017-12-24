Adıyamanlı gençler, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesi için "evet" oyu kullanan 128 ülke anısına 128 fidan dikti.



Kahta Kudüs'e Özgürlük Platformu üyesi gençler, Kahta-Siverek yolundaki ormanlık alanda bir araya geldi.



Mustafa Özdemir, burada gençler adına yaptığı konuşmada, ABD'nin tüm karşı çıkmaları ve tehditlerine rağmen tasarının 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesinin, bütün dünyada sevinçle karşılandığını belirterek, kararı ölümsüzleştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Konuşmaların ardından ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan gençler, 128 fidanı toprakla buluşturdu.