- Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı
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- Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı

- Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı ABD'de imzalanan normalleşme anlaşması nedeniyle işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.

15.09.2020 22:52 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:03

- Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı

KUDÜS - ABD'de imzalanan normalleşme anlaşması nedeniyle işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İmzaların ardından işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.

- Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı

Kaynak: İHA

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