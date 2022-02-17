Kudüs Şurası, "Kudüs Haftası" etkinliklerini kamuoyuna duyurdu

Uluslararası Minber-i Aksa Derneği Başkanı Abdullah Cahit Dinç, 25 Şubat-4 Mart tarihlerinde Kudüs Haftası kapsamında yapılacak etkinlikleri kamuoyuyla paylaştı.

Aynı zamanda, 55 sivil toplum kuruluşundan oluşan "Kudüs Şurası" İcra Kurulu Başkanı Dinç, Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığına vurgu yapmak ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan ihlallere dikkati çekmek üzere İstanbul'da bir otelde basın açıklaması yaptı.

Dinç, Kudüs'ün İslam şehri, Mescid-i Aksa'nın da Müslüman mabedi olduğunu belirterek Kudüs gibi bazı şehirlerin insanlık tarihini, vicdanını ve ruhunu yansıttığını söyledi.

Tarih boyunca peygamberler ve salihler yurdu olan Kudüs'ün dünyadaki şehirler içinde ilk sırada yer aldığını ifade eden Dinç, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan mukaddes Kudüs, bereketin merkezidir." dedi.

Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın 17 Şubat 2019'da İsrail tarafından zincirle kapatıldığını hatırlatan Dinç, Dinç, "Kudüslüler canları pahasına bu girişime karşı durmuş, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların destekleriyle de Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve işgalci İsrail'in burada herhangi bir tasarrufu olmadığını tekrar ilan etmişlerdi. Bu büyük direnişin ardından Mescid-i Aksa'nın mekansal olarak bölünmesinin bir kere daha önüne geçilmişti." diye konuştu.

Dinç, Kudüs'e yönelik işgal eylemlerine yeniden girişen İsrail'in uluslararası kamuoyunda yalan, tutarsız, şaibeli olmasına bakmadan tutar bir yer bulmaya çalıştığını ifade etti.

Tarih boyunca iyilerin ve iyiliklerin çekim merkezi olan, dünyaya barış ve istikrar yayan Kudüs'teki söz konusu girişimlerin ciddi tehlikeler barındırdığına dikkati çeken Dinç, İsrail'in son dönemlerde düzenlediği baskınlarla bir yandan Mescid-i Aksa'yı zamansal olarak bölmenin yollarını aramaya devam ederken diğer yandan Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere, Kudüs'ün çeşitli mahallelerinde insanların evlerini yıkarak onları göçe zorladığını belirtti.

İsrail'in Kudüslüleri yerlerinden edebilmek ve Mescid-i Aksa'yı savunmasız bırakabilmek için Kudüslü Müslümanlara ait iş yerlerini kapatmaya ya da yıkmaya, yıkamadıklarını da ağır vergilerle yıldırmaya çalıştığını dile getiren Dinç, Kudüslülere uygulanan hukuksuz gözaltılar, uzaklaştırma cezaları, baskınlar, tutuklamaların arttığına, binlerce Kudüslünün asılsız suçlamalarla cezaevlerinde tutulduğuna işaret etti.

Dinç, İsrail'in işgalci politikalarının asıl amacının, Kudüs'te yaşayan Müslümanların şehri terk etmelerine yönelik olduğunu vurgulayarak "Kudüslülerin en temel insan haklarını dahi yok sayan işgalci İsrail, adeta dünyada hiçbir gücün kendisine hesap sormayacağını varsayarak büyük bir hata yapmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, yaptığı zulümleri hiç kimsenin görmeyeceğini veya zamanla unutulacağını düşünmesini "gaflet" olarak yorumlayan Dinç, "Çünkü Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, Rahmet Kapısı olaylarında veya Esbat Kapısı olaylarında Kudüs'ü gören gözler, duyan kulaklar ve Kudüs için atan kalpler dünyanın her yerinde bu hukuksuzlukları kaydetmektedir." dedi.

Kudüs Şurası olarak Türkiye'de ve dünyada, Kudüs hakkındaki evrensel bilincin geliştirilmesi ve toplumun her kesimine Kudüs farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla her türlü girişimde bulunacaklarına dikkati çeken Dinç, 55 sivil toplum kuruluşlarıyla 25 Şubat-4 Mart 2022 tarihlerinde Kudüs Haftası'nı kutlayacaklarını kaydetti.

Kudüs Haftası etkinlikleri

Kudüs ile dayanışma ruhu içinde tüm kaynaklarını seferber edeceklerini söyleyen Dinç, bu minvalde bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında, gençlerden oluşan gurupların "Kudüs'e Özgürlük Deklarasyonu" yayımlamaları konusunda dünya liderlerine farklı dillerde sesleneceklerini anlatan Dinç, yerel yöneticiler, toplum önderleri, büyükelçiler, sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin davet edildiği ortak salon programlarının düzenleneceğini vurguladı.

Çevrim içi iletişim ortamlarından yararlanarak Türkiye'den veya dünyanın değişik yerlerinden konuşmacılarla konferanslar düzenleneceğini aktaran Dinç, İsra ve Miraç, Kudüs, Mescid-i Aksa gibi başlıklarla panel ve konferansların organize edileceğini dile getirdi.

Cuma günü hutbe ve vaazlarda Kudüs ve Mescid-i Aksa gerçeğine dikkatin çekileceğine işaret eden Dinç, Kudüs'te yaşananlara dikkati çekmek amacıyla kentin ana yollarında meşaleler ve pankartlar eşliğinde yürüyüşler yapılacağını, yerel yayın organlarında Kudüs'e ilişkin konuşma, söyleşi ve bilgilendirme programlarının düzenleneceğini söyledi.

Dinç, diğer etkinlikleri şu şekilde sıraladı:

"Kent meydanlarında veya kültür merkezlerinde hafta boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili fotoğraf sergileri açarak bilgilendirici broşürler dağıtılması. Kudüs Haftası boyunca yurt genelindeki ilk ve ortaöğrenim okullarında Kudüs ve Mescid- i Aksa hakkında bilinç ve farkındalık programları düzenlenmesi. Kudüs Haftası boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerde ve halka açık ortamlarda Minia Kudüs maketi geliştirerek sergilenmesi. Özel görsellerle birlikte '#KudüsHaftası' ve benzeri etiketlerin Türkiye ve dünya gündeminde yer alması sağlanması. Sosyal medya araçlarında hafta boyunca ilgili yazılı ve görsel içerikleri paylaşarak Kudüs'e ve Müslümanların sorumluluklarına dikkat çekilmesi. Halkın yoğun olarak bulundukları mahallerde etkili sloganlarla billboard ve pankart çalışması yapılması. Miraç Gecesi Peygamber Efendimizin içecek olarak sütü seçmesi hatırasına okul, cami veya meydan gibi yerlerde süt dağıtımı yapılması. Kudüs'e hizmeti geçen veya Kudüs ile ilgili çalışmalar yapan ilim adamı, akademisyen, yazar gibi şahsiyetlere muhtelif ödüller verilmesi. Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında yazılan kitaplardan toplu tedarik edilerek özellikle gençlere hediye edilmesi. Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında yazılan şiirlerin okunduğu şiir geceleri düzenlenmesi. Kudüs konusunda çalışmaları olan öğrencilerin paneller düzenleye teşvik edilmesi."

Dinç, İsrail'in tüm zulümlerine karşı Kudüslülerin yanında yer alacaklarını sözlerine ekledi.