Kudüs Sokaklarında Kurban Bayramı Coşkusu
- İzcilerin bando eşliğinde yürüyüş yapması Kudüslülerin yürüyüşe eşlik etmesi El Meğaribe (Fas) kapısında toplanılması İzci grubunu izleyenlerden detaylar Filistinli izciler, kurban bayramı vesilesiyle Kudüs sokaklarında bando çalarak yürüyüş yaptı.
- İzcilerin bando eşliğinde yürüyüş yapması
Kudüslülerin yürüyüşe eşlik etmesi
El Meğaribe (Fas) kapısında toplanılması
İzci grubunu izleyenlerden detaylar Filistinli izciler, kurban bayramı vesilesiyle Kudüs sokaklarında bando çalarak yürüyüş yaptı. Her yaştan insanın katıldığı yürüyüş, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın batı kısmındaki El Meğaribe (Fas) kapısında son buldu. Filistinliler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.