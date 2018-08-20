Kudüs Sokaklarında Kurban Bayramı Coşkusu

- İzcilerin bando eşliğinde yürüyüş yapması

Kudüslülerin yürüyüşe eşlik etmesi

El Meğaribe (Fas) kapısında toplanılması

İzci grubunu izleyenlerden detaylar Filistinli izciler, kurban bayramı vesilesiyle Kudüs sokaklarında bando çalarak yürüyüş yaptı. Her yaştan insanın katıldığı yürüyüş, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın batı kısmındaki El Meğaribe (Fas) kapısında son buldu. Filistinliler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.