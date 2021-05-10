Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ile Askalan kentlerini hedef aldı
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Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ile Askalan kentlerini hedef aldı

Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ile Askalan kentlerini hedef aldı
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentlerine roket fırlattığını duyurdu.

Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentlerine roket fırlattığını duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'den Askalan ve Tel Aviv kentlerine roket atışları yapıldığı belirtildi.

Kassam Sözcüsü'nden İsrail'e sivil alanları bombalamama uyarısı

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki sivillerin bulunduğu alanları ve evleri bombalamama uyarısı yaptı.

Ebu Ubeyde, "Siyonist düşmanı Gazze'deki sivillerin bulunduğu tesisleri ve evleri bombalaması halinde cevabımızın güçlü, acı verici ve beklentilerinin ötesinde olacağına dair uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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