Kudüs Seriyyeleri: Filistin direnişi, İsrail saldırıları sırasında elindeki silahların az bir kısmını kullandı

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında direniş güçlerinin, sahip olduğu silahların az bir kısmını kullandığını belirtti.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında direniş güçlerinin, sahip olduğu silahların az bir kısmını kullandığını belirtti.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkesin ardından Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, direniş gruplarının elindeki silahlarla ilgili konuştu.

"Filistin direnişi, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı koyarken elindeki silahın küçük bir bölümünü kullandı." diyen Ebu Hamza, işgal altındaki tüm Filistin topraklarını kurtarma projesine emin adımlarla devam edeceklerini vurguladı.

Roket, top ve barut sesleri sussa da uzun yürüyüşleri ve zorlu mücadelelerinin durmayacağını söyleyen Ebu Hamza, direniş unsurlarının, roketler ve havan toplarıyla İsrail kentlerini yaşanmaz hale getirdiğini dile getirdi.

Ebu Hamza, "Kudüs, cesaret ve güçle girilen uzun vadeli bir savaşın duraklarından biriydi. Mücahit halkımız bu savaşla düşmanı benzeri görülmemiş tarihi ve varoluşsal bir çıkmazın içine soktu." dedi.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes, gece 02.00'de uygulamaya konulmuştu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu