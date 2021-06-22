Kudüs Seriyyeleri askeri geçit töreni düzenlendi
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Kudüs Seriyyeleri askeri geçit töreni düzenlendi

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İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri askeri geçit töreninden detaylar Yüzlerce asker ve roketler taşıyan askeri araçların geçişinden detay görüntüler GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri, İsrail'e karşı kazanılan...

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri askeri geçit töreninden detaylar

Yüzlerce asker ve roketler taşıyan askeri araçların geçişinden detay görüntüler GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri, İsrail'e karşı kazanılan zaferi kutlamak için Refah kentinde düzenlenen etkinlik kapsamında askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Törene yüzü maskeli yüzlerce asker ve roketler taşıyan askeri araçlar katıldı.

Kudüs Seriyyeleri askeri geçit töreni düzenlendi
Kudüs Seriyyeleri askeri geçit töreni düzenlendi
Kudüs Seriyyeleri askeri geçit töreni düzenlendi
Kudüs Seriyyeleri askeri geçit töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

'Geçmişten Bugüne Kudüs' dijital gösterimi bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda
"Geçmişten Bugüne Kudüs" dijital gösterimi bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda
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