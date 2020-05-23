Kudüs, ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kudüs, ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı

Mirasımız Derneği, ramazan ayı boyunca Kudüs'te 72 bin kişiye yardımda bulundu.

Kudüs, ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı
23.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:46

Mirasımız Derneği, ramazan ayı boyunca Kudüs'te 72 bin kişiye yardımda bulundu.

Mirasımız Derneği Kayseri Temsilcisi Murat Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs 2020 Ramazan Raporu'nda, dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınıyla ekonomileri olumsuz etkilenen Kudüslü Müslümanların, yaklaşık 2,5 aydır evlerine çekildiğini ifade etti.

Yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında yaşayan Kudüslü Müslümanların, kısmi sokağa çıkma yasağı ile birlikte dükkanlarını açamadığına, eczane ve acil ihtiyaç malzemesi satan küçük işletmeler dışında faaliyetlerin durmasının halkı etkilediğine işaret eden Çakır, yerel yardım kuruluşları ve az sayıda uluslararası yardım kuruluşunun Müslümanların bu darboğazdan en az zararla kurtulmaları için ramazandan bir ay önce yardım çalışmalarına başladığını anımsattı.

Mirasımız Derneği'nin yaklaşık 2 aydır Kudüslü Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için bölgede bulunan ekipleri aracılığıyla yardım çalışması gerçekleştirdiğini vurgulayan Çakır, ramazan ayı ile birlikte yoğunlaştırılan yardım çalışmaları kapsamında 5 bin 75 aileye kumanya dağıtıldığını ifade etti.

Türkiye ve Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşların yardımıyla 490 aileye 250 bin lira fitre, 260 aileye de 460 bin lira zekat ulaştırıldığını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca 8 bin 435 aileye her akşam aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekler mobil ekipler eliyle ulaştırıldı. 475 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu da bayramlık ve bayram harçlıklarıyla sevindirdi. Dernek olarak ramazan ayı boyunca aile bireyleri ile beraber toplamda 72 bin Kudüslü kardeşimizin gönlüne hep birlikte dokunduk. Kardeşliğimiz ve muhabbetimiz daim olsun. Rabbim elinizi ve gönlünüzü bırakmasın."

Çakır, Kudüslü Müslümanların zorlu ekonomik süreci atlatabilmeleri için gıda ve nakdi desteğe ihtiyaçları olduğunu da aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak Haber
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Haber
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri...
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Eren Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Onur Saylak Merve Boluğur Bergüzar Korel Şahan Gökbakar
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mhp İzmir Karaçi Ak Parti
Şu an buradasınız: Kudüs, ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 10:46:10. #1.14#
title