Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa, Gazze'yi ziyaret etti
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Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa, Gazze'yi ziyaret etti

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa, Gazze'yi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda zarar gören Özel Rahibeler Okulu'nda incelemelerde bulundu.

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda zarar gören Özel Rahibeler Okulu'nda incelemelerde bulundu.

Başpiskopos Pizzaballa, burada yaptığı açıklamada, "Bu seferki savaş çok zordu. Maalesef elimizde savaşı durduracak güç yok." dedi.

Pizzaballa, "Burası okul, burada bombalarımız yok. Burası nasıl konuşacağımızı, nasıl yazacağımızı, nasıl düşüneceğimizi öğrendiğimiz yer. Kimse eğitimimize engel olamaz. Burası dik durduğumuz yer." ifadelerini kullandı.

Başpiskopos, her şeye rağmen okulu onararak yeni eğitim öğretim yılında tekrar açacaklarını dile getirdi.

Özel Rahibeler Okulu, İsrail'in 11-21 Mayıs tarihlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bulunduğu caddenin bombalanması sonucu hasar görmüştü.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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