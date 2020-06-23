"Kudüs" konulu "Kısa Hikaye Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu
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"Kudüs" konulu "Kısa Hikaye Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu

Burak Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Türkiye geneli Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kudüs" konulu "Kısa Hikaye Yarışması"nın ödülleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri...

23.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:32

Burak Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Türkiye geneli Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kudüs" konulu "Kısa Hikaye Yarışması"nın ödülleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerine verildi.

Kudüs'ün yeri ve önemi ile ilgili öğrencilerde bilinç oluşturmak, gençleri Kudüs hakkında araştırmaya teşvik ederek bu konuda bilgilerini zenginleştirmelerine fırsat tanımak ve düşüncelerini kaleme aktararak yazma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcılar, "Kudüs" temalı kısa hikayeler kaleme aldı.

"Kudüs tanınmalı, bilinmeli ve ona sahip çıkılmalıdır"

Başvuruları 8 Kasım 2019'da başlayan ve 15 Haziran'da sona eren "Senin Şehrin Senin Hikayen" başlıklı yarışmanın ödül töreninde konuşma yapan Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, gençleri çok önemsediklerini vurgulayarak, gençlerin Kudüs'ü sahiplenmesi, tanıması ve bilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yenihayat, Kudüs'ün "peygamberler şehri" olduğunu belirterek, "İsra mucizesinin sona erdiği ve Miraç mucizesinin başladığı yerdir Kudüs. Kur'an'ın tabiriyle mukaddes ve mübarek bir şehirdir. Bu nedenle Kudüs tanınmalı, bilinmeli ve ona sahip çıkılmalıdır. Biz de bu noktada Kudüs'le ilgili çalışmalarını sürdüren Burak Derneği olarak böyle bir etkinliğin yapılması gerektiğine inandık." dedi.

Yarışma için emeği geçenlere, eğitimcilere, öğrencilere ve ailelerine teşekkür eden Yenihayat, "Yarışmada öncelikle 399 hikaye ilk aşamadaki jüri tarafından değerlendirildi. İkinci aşamada finale kalan 30 hikaye Ali Ural, Cemal Şakar, Güray Süngü, Hüseyin Su ve Ömer Lekesiz'den oluşan 5 jüri üyesi tarafından değerlendirildi." diye konuştu.

"Hedefimiz yeni Selahaddinler yeni Ömerler çıkarmak"

Önder Genel Başkanı Kamber Çal da şunları kaydetti:

"İmam hatip davasına gönül vermiş bir STK olarak en çok değer verdiğimiz, en çok önemsediğimiz, kaygısını duyduğumuz davalardan birisi de Kudüs. Kudüs'le ilgili çalışma yapan, oranın özgürleşmesi için gayret gösteren, Kudüs bilincini topluma aşılamaya çalışan her tür organizasyon ve yapıyla memnuniyetle çalışma yürütme yapmanın gayreti içerisindeyiz."

Çal, Kudüs'e her gittiklerinde büyük bir burukluk içerisinde geri döndüklerini anlatarak, "Kudüs bizim namusumuzdur, bizim vazgeçilmez davamızdır. Geçmişte bu davayı güden çok değerli büyüklerimiz gibi biz de Müslüman bir birey olarak Kudüs davasını sonuna kadar götürmenin çabasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonraki süreçte de Kudüs için yapılan işlere dahil olacakları bilgisini veren Çal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz yeni Selahaddinler yeni Ömerler çıkarmak, yeniden Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşmasını sağlamak. Yeniden Kudüs'ün bir barış şehri olması için gayret göstermek. O açıdan bu çalışmalar çok kıymetli. Gençlerimizde bu bilinci sağlamak çok önemli. Bunu da özellikle hayal güçlerini geliştirerek yapmak çok önemliydi. Güzel bir çalışma oldu."

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ise yarışmaya katılan hikayelerde Kudüs'e olan aşkı, sevdayı, muhabbeti, onurlu duruşu, mücadele azmini, bilincini gördüğü yorumunda bulunarak, "Bizim istediğimiz de tam olarak buydu. Çünkü imam hatip nesli öteden beri bir davaya gönül vermiş ve gerektiğinde onun için canını, her şeyini feda edecek derecede bir hassasiyete sahip bir nesil. Tüm velilere, okullarımıza, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sevda, mücadele bitmesin." ifadelerini kullandı.

Kazananlara Kudüs ziyareti ile çeşitli ödüllerin verildiği yarışmada, birincilik ödülünü Adana Çukurova Hümeyra Ökten Kız Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi'nden Asude Çıraklı, ikinciliği Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Aslıhan Akkuş, üçüncülüğü ise İstanbul Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emre Dokumacı aldı.

Mansiyon ödüllerinde ise birinciliğe Kartal İmam Hatip Lisesi'nden Elif Leyal Uğraş, ikinciliğe Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Furkan Sağlam, üçüncülüğe Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Aişe Durmaz, dördüncülüğe Sakarya Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Somaeıa Jamal Edden, beşinciliğe ise Alanya Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi'nden Şerife Meryem Taşdemir değer görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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