Kudüs Konferansında Hicretin Etkileri Anlatıldı

Gaziantep'te "İslam'da Fetih Ruhu ve Kudüs'ün fethi" konulu konferans veren Prof. Dr. Adnan Demircan, "Hicretin, uzak diyarlara gitmenin müspet manada etkisi var" dedi.



Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda Prof. Dr. Adnan Demircan tarafından "İslam'da Fetih Ruhu ve Kudüs'ün Fethi" konulu konferans verildi. Prof. Dr. Demircan konuşmasında İslam medeniyetinde fütuhat kültürünün İslamın yayılması, uzak diyarlara götürülmesi, medeniyetlerin buluşması yeni bir medeni inkişafın ortaya çıkması açısından çok önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Demircan, "Müslümanlar gittikleri bölgelere hem kendi dinlerini götürüyorlar hem de bölgedeki yerel kültürlerle ilişki kuruyorlar. Onlardan etkileniyorlar, etkiliyorlar ve bu yeni bir sinerji, yeni bir medeniyet hareketi başlatıyor. Bu manada hicretin, fütuhatın uzak diyarlara gitmenin çok müspet manada etkisi var" dedi.



Müslümanların fütuhatını sadece bir savaş hareketi ve "istila, tahakküm etmek" anlamında görmemek gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Demircan, "Eğer böyle görülürse bu yanlış olur. Çünkü Müslümanlar gittikleri bölgelerde yaşayan insanların temel haklarına, yaşam hakkına, mülkiyet edinme hakkına, din hakkına saygı duymuşlar ve bunları korumuşlar. Şu anda içinde bulunduğumuz bölge tarihte 'El-Cezire' diye isimlendiriliyor. 'Mezopotamya' diyorlardı. Buraya 639 miladi tarihte geldiler ve bu bölge fethedildiğinde farklı etnik kökenlere, dinlere, mezheplere ait insanlar vardı. Bu insanlar burada bin yıldan fazla bir zaman Müslümanlarla birlikte yaşadılar. Ortak bir kültür içerisinde ve bir medeniyet oluşturdular. Bu bölge dünyanın birçok tarafını, bölgesini etkileyen büyük bir medeniyet merkezidir" diye konuştu.



Müslümanların fütuhatının insanlığa katkıları üzerinde duran Prof. Dr. Demircan, Urfa'da, Antakya'da, Kudüs'te haçlıların uzun süre hakim olduklarını, bu bölgede krallıklar kurduklarını söyleyerek, Endülüs'ten götürdükleri medeniyetle batı medeniyetinin temelini oluşturduklarını sözlerine ekledi.



GAÜN Dayanışmaya Umut Yolu Topluluğu tarafından düzenlenen konferansın açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muhyettin İğde konuşmasında Prof. Dr. Adnan Demircan'ı dinleme fırsatı buldukları için şanslı olduklarını belirterek, kitaplarını ve yazılarını büyük bir beğeniyle takip ettiği ifade etti. - GAZİANTEP