Kudüs kara büründü - Haberler
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Kudüs kara büründü

İhlas Haber Ajansı, Jeries Bassier - Güncel

Kudüs kara büründü Mescid'i aksa kara büründü Kudüs'te kar yağışı nedeniyle Mescid-i Aksa kara büründü.

Kudüs kara büründü

Mescid'i aksa kara büründü

KUDÜS - Kudüs'te kar yağışı nedeniyle Mescid-i Aksa kara büründü.

Kudüs'e mevsimin ilk karı yağdı. Mescid-i Aksa'nın da kara büründüğü şehirde yetkililer, kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşların kar kütlelerine karşı alçak yerlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, Kudüs ve Batı Şeria'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Kudüs kara büründü

Kudüs kara büründü

Kudüs kara büründü

İhlas Haber Ajansı / Jeries Bassier - Güncel

Mescit, Kudüs, Aksa, kar, Güncel, Haber

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