Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'nden Şeyh İkrime Sabri'ye verilen cezaya tepki
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Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'nden Şeyh İkrime Sabri'ye verilen cezaya tepki

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay daha Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma cezası vermesini kınadı.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'nden Şeyh İkrime Sabri'ye verilen cezaya tepki
04.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:15

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay daha Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma cezası vermesini kınadı.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki dini isim ve kanaat önderlerini hedef aldığına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Konsey, işgal devletinin Beyt'ul Makdis'teki (Kudüs) dini önderleri ve ulusal isimleri hedef almasını ve Şeyh İkrime Sabri hakkında verdiği haksız ve hukuka aykırı 4 aylık uzaklaştırılma cezası kararını kınıyor."

Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğu vurgulanan açıklamada, hiçkimsenin tek bir Müslümanı dahi Mescid-i Aksa'dan mahrum bırakma hakkı bulunmadığının altı çizildi.

Şeyh İkrime Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 4 ay daha Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verildiğine ilişkin tebligatı kendisine teslim ettiğini söylemişti.

Şeyh Sabri'ye bir hafta Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, 29 Mayıs'ta İsrail polisi tarafından evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Yafa (El Halil) Kapısı'nda bulunan polis merkezine götürülerek kısa süre gözaltında tutulan Şeyh Sabri, "halkı İsrail'e karşı tahrik etmek ve kışkırtmak" iddiasıyla suçlanmıştı.

Bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verildikten sonra aynı gün serbest bırakılan Şeyh Sabri'den, 3 Haziran Çarşamba günü yeniden ifade vermeye gelmesi istenmişti.

İsrail makamları, ocak ayında da Şeyh Sabri'ye 4 ay boyunca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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