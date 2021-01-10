Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Burak Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Burak Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu

10.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:48
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Burak Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu.

Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Burak Meydanı ve Meğaribe Kapısı yakınlarındaki kazı çalışmalarını endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Burak Meydanı'nda bir buldozer, büyük bir ekskavatör ve devasa makinelerin görüldüğü aktarılan açıklamada, bu çalışmaların Burak Meydanı'nı Yahudileştirme çabaları kapsamında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın mevcut statüsünün korunmasını öngören Birleşmiş Milletler kararlarıyla çelişen bu projelerin reddedildiği vurgulandı.

İsrail, 1967'den bu yana Burak (Ağlama) Duvarı'nda kontrolü elinde bulunduruyor. Yahudiler, duvarın, Hazreti Süleyman'ın Kudüs'te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis'ten kaldığına inanıyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı İslami Vakıflar İdaresi ise Batı Duvarı olarak da adlandırılan ve Burak Meydanı'nı da içine alan mekanı İslami vakıf alanı olarak kabul ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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