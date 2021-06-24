"Kudüs için Ribata Devam" etkinliği
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"Kudüs için Ribata Devam" etkinliği

'Kudüs için Ribata Devam' etkinliği
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD), Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu ile Kudüs faaliyetli sivil toplum kuruluşları, "Kudüs için Ribata Devam" etkinliğinde bir araya geldi.

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD), Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu ile Kudüs faaliyetli sivil toplum kuruluşları, "Kudüs için Ribata Devam" etkinliğinde bir araya geldi.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan gruptakiler adına AA muhabirine açıklama yapan UKEAD Genel Koordinatörü ve Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu'nun Türkiye Başkanı Ayşegül Bayıcı, Kudüs için ribata devam programıyla toplandıklarını söyledi.

Bayıcı, "İşgalci İsrail'in" 1948 ve 1967'den beri Filistin'i her anlamıyla kuşattığını ve işgalin halen devam ettiğini belirterek, "Kudüs'te ümmet adına, nöbet görevini yerine getiren, orada ribat tutan kardeşlerimizle beraber biz de Türkiye'de ve hiçbir şekilde sınır olmaksızın aslında Kudüs için ribatta olduğumuzu belirtmek amacıyla bu programı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Yaklaşık bir aydır özellikle Ayasofya'da bir ribat çadırı kurduklarını dile getiren Bayıcı, şunları kaydetti:

"Aslında Türkiye'nin farklı illerinde ribat çadırı kuruldu. Özellikle bunu İstanbul'da yani Ayasofya'mızda kurmamızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Ayasofya, yıllardır bir özlemdi bizler için ve oranın zincirlerinin kırılması, özgürlüğüne kavuşması demek, bizim için Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğüne kavuşacağının bir simgesi olduğu için bir aydır orada bir ribat çadırı kurduk ve gerek Türkiye'den olsun, özellikle turistlerin yoğun olduğu o bölgede olması çok ilgi uyandırdı."

Bayıcı, ribat çadırını ziyaret edenlere neler yaptıklarını anlattıklarını aktararak, "Özellikle Kudüs'e dikkat çekmek, Kudüslü kardeşlerimize destek vermek amacıyla ribat çadırımızı kurduk. Filistin'den, Kudüs'ten farklı fotoğrafları sergiliyoruz. Yine Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa temalı ürünler sergileniyor. Kudüs'ü her yönüyle anlatma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, katılımcıların yanı sıra Kudüslü aktivist Hatice Huveys de destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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