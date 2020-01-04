Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi
İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füze saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.
04.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:15
İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füze saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Süleymani'nin posterlerini taşıyan göstericiler, ABD karşıtı slogan attı.
Kaynak: AA