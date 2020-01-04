Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi
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Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi

İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füze saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

04.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:15

İran'ın başkenti 'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füze saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Süleymani'nin posterlerini taşıyan göstericiler, ABD karşıtı slogan attı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi
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