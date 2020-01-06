Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreni
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Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreni

Görüntü Dökümü: Cenaze töreni için toplanılması ABD ve İsrail bayraklı tabut maketlerinin dizilmesi Cenaze araçlarının ardından yürünmesiIrak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin...

06.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:36

Görüntü Dökümü:

Cenaze töreni için toplanılması

ABD ve İsrail bayraklı tabut maketlerinin dizilmesi

Cenaze araçlarının ardından yürünmesi

Irak'ın başkenti 'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Gücü Komutanı 'nin başkent Tahran'daki cenaze namazının kılınmasının ardından yürüyüş yapıldı. Törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreni
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