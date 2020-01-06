Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreni
Görüntü Dökümü: Cenaze töreni için toplanılması ABD ve İsrail bayraklı tabut maketlerinin dizilmesi Cenaze araçlarının ardından yürünmesiIrak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin...
Görüntü Dökümü:
Cenaze töreni için toplanılması
ABD ve İsrail bayraklı tabut maketlerinin dizilmesi
Cenaze araçlarının ardından yürünmesi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin başkent Tahran'daki cenaze namazının kılınmasının ardından yürüyüş yapıldı. Törene çok sayıda vatandaş katıldı.