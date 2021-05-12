"Kudüs'e Ses Ümmete Örnek Ol" yarışmasına başvurular başladı

Dijital Jenerasyon Derneğinin "Dijital Dergicilik Okulu" tarafından düzenlenen "Kudüs'e Ses Ümmete Örnek Ol" yarışması için başvurular alınmaya başladı.

Dijital Jenerasyon Derneğinin "Dijital Dergicilik Okulu" tarafından düzenlenen "Kudüs'e Ses Ümmete Örnek Ol" yarışması için başvurular alınmaya başladı.

Kudüs temalı ödüllü yarışmaya başvurmak isteyenler, şiir, hikaye ve çizim eserleriyle katılabilecek. Son başvuru tarihi 18 Mayıs olan yarışmada dereceye giren eserler, 21 Mayıs'ta açıklanacak.

Her kategoride ödüle değer görülen birinci yarışmacıya 3 kitap, ikinciye 2 kitap, üçüncüye ise 1 kitap hediye edilecek.

Aynı zamanda yarışmada uygun görülen eserler, dergi olarak birleştirilerek yayınlanacak.

Kudüs konusunda farkındalık oluşturması amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, her yaştan öğrenci katılabilecek.

Başvurular "www.dergicilikokulu.com" adresinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı