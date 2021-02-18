Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü
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Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

18.02.2021 01:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:50
Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

Kutsal şehir Kudüs'e mevsimin ilk karı yağdı.

Kutsal şehir Kudüs'e mevsimin ilk karı yağdı.

Öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ü beyaza bürüdü.

Kudüslüler, mevsimin ilk karının heyecanıyla gece geç saatlerde sokaklara döküldü.

Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde toplanan Filistinliler kar topu oynayarak eğlendi.

Her yaştan Filistinli, Şam Kapısı'nda Kudüs'e düşen mevsimin ilk karının tadını çıkarırken, bazıları fotoğraf çekti.

Mescid-i Aksa'ya komşu Zeytin Dağı'nda da benzer manzaralar vardı.

Bazı sürücüler, tehlikeye aldırmadan araçlarıyla kaygan zeminde drift yaptı.

630 metre rakıma sahip Kudüs'te en son kar Ocak 2019'da yağmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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