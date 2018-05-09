Kudüs'e Gönül Köprüsü

Gaziantep merkezli, uluslararası çalışmalar yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 37 kişilik bir grup ile Kudüs'e anlamlı bir tur düzenledi. Yedi Başak yönetim kurulu üyeleri, gönüllü ekibi ve derneğin tüm masraflarını karşıladığı 10 kişilik Kudüs sevdalısı bir ekiple gerçekleştirildi.

Yedi Başak Filistin Gazze ve Kudüs'te düzenli şekilde insani yardım ve sosyal yardımlarına aralıksız devam ederken, bu bölgede anlamlı etkinlikler de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kudüs sevdalısı 37 kişiyi 4 gün boyunca kutsal ve tarihi mekanlara bir tur düzenleyen dernek, bölgeye gitmenin önemine vurgu yaptı. İstanbul'dan uzun bir yolculuğun ardından Tel Aviv Havaalanına geçen ekip buradan otobüsler ile Kudüs merkezine geçti. Heyet vakit namazlarında Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs-Sahra'da aralarında Peygamber efendimizin miraca yükseldiği Muallak taşını, Yafa bölgesi, El-Halil Şehri, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Eriha'nın da yer aldığı önemli mekanları ziyaret etti.

Burası Filistin toprakları

Kudüs turu hakkında bilgi veren Genç Yedi Başak gönüllüsü ve Üniversite öğrencisi Orhan Talmaç, "Kudüs'te olmanın verdiği mutluluğu anlatamam. Vakit namazlarını Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs-Sahra'da kılmanın huzur ile birlikte Kudüs sokaklarına bırakıyorduk kendimizi. Filistinli kardeşlerimizin Türkiye'ye olan özlemini ve sevgisini tarif etmek mümkün değil. Esnafların önünden geçerken biraz bakıyorlar şöyle, tanımaya çalışıyorlar sizi ve soruyorlar; "Turki?" Aldıkları olumlu cevaptan sonra ne mi oluyor? Sarılıyorlar boyunlarınıza, evinize hoş geldiniz diyor, ikramlarda bulunuyorlar. Kendinizi garip hissetmekle birlikte, buruk bir sevinç içerisinde buluveriyorsunuz. Kızıyorsunuz kendinize daha önce gelmediğiniz ve yalnız bıraktığınız için onları. Hüzün çöküveriyor yüreğinizin bir köşesine ama çaresiz hoş sohbet edip, hasret giderdikten sonra ayrılıyorsunuz oradan" dedi.

"Kudüs'e neden gitmeliyiz"

Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Yedi Başak olarak tarihi bir süreçte Kudüs'e anlamlı ve güzel bir tur gerçekleştirdik. Bütün iyilik gönüllüsü kardeşlerimizi bu bölgeyi iyi tanımak ve oradaki mücadeleye yakinen görmeye çağırıyoruz. Herkesi Kudüs'e gitmeye davet ediyoruz. Yedi Başak olarak insani yardım alanında çalıştığımız için şu hadisi de kendimize şiar ediniyoruz. Kudüs'e gidemeyenin dahi Mescid-i Aksa'ya fiilen destek olması gerektiğini hatırlatır. Kudüs çalışmalarımızı daha ileri taşımak için de bugün buradayız. Bu bilinç ve ruhu diri tutmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Bulut, tüm inançların tek bir çatı altında birleştiği ve aynı amaç uğruna bir araya geldiği dünyadaki tek şehir olduğunu belirterek, "Binlerce yıldır camiler, kiliseler, sinagoglar bir arada bulunup Kudüs'ün yerleşim yerlerinde Müslüman, Hristiyan, Yahudi insanlar bir arada yaşayarak dünyanın hiçbir yerinde olmayan görüntüler oluşturur. Kutsal şehir Kudüs'teki Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Müslümanların 1.5 yıl gibi bir süreçte kıblesi olarak kalmıştır. Yüce dinimiz İslam'ın en kutsal üçüncü şehri olarak geçer. Peygamberin Mirac üssüdür. Şimdi Kudüs yürüyüşünü biz sürdüreceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır bu bayrak bugün bizim ellerimizde. Miraç gecesi Peygamberimiz bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırdı. Peygamberliğin devir teslim yapıldığı yerdir Kudüs" diye konuştu. - GAZİANTEP