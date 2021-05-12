Kudüs'e destek olmak için binlerce araçtan oluşan konvoy düzenlendi
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Kudüs'e destek olmak için binlerce araçtan oluşan konvoy düzenlendi

Kudüs'e destek olmak için binlerce araçtan oluşan konvoy düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Kudüs'e destek olmak için binlerce araçtan oluşan konvoy düzenlendi.

İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Kudüs'e destek olmak için binlerce araçtan oluşan konvoy düzenlendi.

Fatih Vatan Caddesi'nden İsrail Konsolosluğu'na doğru harekete geçen konvoy havadan görüntülendi. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) çağrılarına kulak veren vatandaşlar, binlerce araçtan oluşan bir konvoy düzenledi. 'Kudüs'e umut ol' sloganıyla yapılan çağrıda, Fatih Vatan Caddesi'ne toplanan binlerce araç İsrail Konsolosluğu'na doğru harekete geçti. Filistin ve Türk bayraklarının da olduğu konvoya çevredeki insanlar da destek verdi. Bazı insanlar meşale yakarak sloganlar atarken, kimileri ise bayraklarını alarak konsolosluğun yolunu tuttu. Kilometrelerce uzunluktaki araç konvoyu ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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