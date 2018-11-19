Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Arap ve İslam ülkelerinin, görüş farklılığı içinde olsalar bile Kudüs'e destek konusunda ortak tavır almaları gerektiğini söyledi.

Başkent Amman'da düzenlenen "Mevcut Zorluklar Işığında Bölgenin Geleceği" başlıklı programda konuşan Davutoğlu, "Bölgemizde her zamankinden daha fazla zorluklarla karşı karşıyayız. Her konuda farklı olabiliriz ama Kudüs bizi birleştirmeli." dedi.

Ürdün'ün eski başbakanları Abdusselam el-Mecali, Abdurrauf er-Ravabde, Maruf el-Bahit ve Tahir el-Mısri'nin yanı sıra Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, bakanlar ve milletvekillerinin katıldığı programda Davutoğlu, iki dünya savaşı, Sovyetler Birliği'nin çöküşü, dünya ekonomik krizi, 11 Eylül olayları ve Arap Baharı gibi gelişmelere değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kudüs için olağanüstü zirve düzenlemesi çağrısında bulunduğunu, zirveye sadece iki Arap liderin katıldığını belirten Davutoğlu, "Diğer liderlerin katılmama sebebi neydi? Kudüs'ten daha önemli ne olabilir? Bizi Kudüs birleştirmezse ne birleştirir?" diye sordu.

Arap Birliği'nin bazı ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle eskisi gibi etkin olmadığına dikkati çeken Davutoğlu, Türkiye'nin Filistinlilerin yararına olacak Arap girişimlerini destekleyeceğini sözlerine ekledi.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından geçen mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen İİT Zirvesi Olağanüstü Toplantısı'na Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah katılmıştı.