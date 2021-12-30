"Kudüs Bilinci Kış Kampı" Samsun'da başlıyor - Haberler
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"Kudüs Bilinci Kış Kampı" Samsun'da başlıyor

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Kudüs Bilinci Kış Kampı, "Tarihten Günümüze Kudüs" temasıyla Samsun'da gerçekleşecek.

SAMSUN (AA) - Kudüs Bilinci Kış Kampı, "Tarihten Günümüze Kudüs" temasıyla Samsun'da gerçekleşecek.

Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1-7 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek programın ilk altı oturumunun çevrimiçi, yedinci oturumunun ise Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Oturumlara "Müslüman Siyasal Aklının Teşekkülünde Kudüs", "Yahudi Jeo-Stratejisi Bağlamında Kudüs", "Hıristiyan Siyonizmi Bağlamında Kudüs", "Yahudilerin Devletleşme Oyunu ve Kudüs", "Benim Adım Kudüs", "Kültürel İşgal ve Sonuçları", "Kudüs ve Müslümanların Gelecek Perspektifi" başlıkları ile Prof. Dr. Adem Apak, Prof. Dr. Mahmut Aydın, Prof. Dr. Şinasi Aydın, Ömer İdris Akdin, Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Av. Cavit Tatlı, Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Prof. Dr. Yavuz Ünal konuşmacı olarak katılacak.

Oturumları takip etmek isteyen vatandaşların ise "http://samsunmilliirade.org/kudusplatformu-kudusbilinci-kis-kampi-basvuru-formu/" linkindeki katılım formunu doldurmaları gerektiği belirtildi.

Katılımcılardan bir kişiye program sonunda gerçekleşecek kura çekilişi ile Kudüs ziyareti hediye edileceği duyuruldu.

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AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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