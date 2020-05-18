Kudüs Araştırmaları Platformu'ndan İsrail-Filistin meselesi üzerine seminer
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kudüs Araştırmaları Platformu'ndan İsrail-Filistin meselesi üzerine seminer

Amerikalı siyaset bilimci Prof. Norman Finkelstein, 1967'den bu yana ABD için İsrail'i desteklemenin ABD'yi desteklemek demek olduğunu belirterek, "Holokost o günden sonra gündeme gelmeye başladı ve ideolojik bir silah haline dönüştü.

Kudüs Araştırmaları Platformu'ndan İsrail-Filistin meselesi üzerine seminer
18.05.2020 00:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 00:40

Amerikalı siyaset bilimci Prof. Norman Finkelstein, 1967'den bu yana ABD için İsrail'i desteklemenin ABD'yi desteklemek demek olduğunu belirterek, "Holokost o günden sonra gündeme gelmeye başladı ve ideolojik bir silah haline dönüştü." ifadesini kullandı.

Kudüs Araştırmaları Platformu dijital ortamda gerçekleştirdiği İsrail-Filistin meselesi üzerine 3 haftalık seminer serisinde "Normal Finkelstein, Holokost: Yahudi Istırabının Sömürüsü" oturumu düzenledi.

Ebeveynlerinin Holokostu yaşadığını ve ailelerinden sadece onların kurtulduğunu, Holokost gerçeğinin yaşandığını ve bunun şüphe götürmez olduğunu belirten Finkelstein, ancak bunun Holokost'un sorgulanamaz demek olmadığını vurguladı.

66 yaşında olduğunu ve 2. Dünya Savaşı sonrası net hatıraları olduğunu dile getiren Finkelstein, "Holokost çok az konuşuluyordu, Amerikalılar ve hatta Amerikalı Yahudiler arasında bile. 1967'den önce ABD'de Holokost hakkında sadece 2 tane akademik kitap vardı ancak şimdi 15 bin civarında var." ifadesini kullandı.

2. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin, Nazi rejiminin devamı olan Batı Almanya'yı Sovyetlere karşı desteklediğini dile getiren Finkelstein, o dönemde Amerikan Yahudilerin sol işçi hareketlerinde yer aldığını, bu nedenle de ABD'nin önemli müttefiki Batı Almanya'ya zarar getireceği korkusuyla Holokost hakkında konuşmaktan korktuğunu öne sürdü.

Finkelstein, ABD'de Yahudi topluluğunda büyümesine rağmen Holokost'un o dönemler kimsenin umurunda bile olmadığını hatta eğer ebeveynlerin Holokost'u tecrübe etmişse bunun bir utanç olarak görüldüğünü aktararak, "Çünkü eğer Avrupa'dan gelmiş bir Yahudi'ysen bir yabancı olarak görülürdün. Daha da önemlisi, Holokost'tan sağ olarak kurtulduysan bunun ancak Nazilerle işbirliği yapmak gibi kötü bir şey yapmakla mümkün olabileceğini düşünürlerdi." dedi.

1967 Altı Gün Savaşı kırılma noktası oldu

İsrail'in kurulduktan sonra Amerikan Yahudilerinin hayatında 1967'ye kadar bir etkisi olmadığını belirten Finkelstein, şöyle devam etti:

"Haziran 1967'den sonra İsrail ABD için önemli bir siyasi araç haline geldi çünkü İsrail, radikal Arap milliyetçiliğini yenmişti. Mısır'ın lideri Cemal Abdünnasır, Müslüman Arapları birleştirerek Batı sömürgeciliğine karşı önemli bir rol oynuyordu. Nasır, Arapların yeraltı kaynaklarını korumak ve Arap milliyetlerini modernize etmek istedi. Bu durumda Batı elitlerini korkutmuştu. Bu nedenle de İsrail 6 gün savaşında Mısır'ı yenince Batı buna çok sevindi."

Finkelstein, İsrail'in 6 gün savaşında sadece kendi düşmanını yenmiş olmadığını Batı'nın düşmanını da yenmiş olduğunu belirterek, "ABD, Vietnam savaşında 2-3 milyon Vietnamlı, 1 milyon Laoslu ve 750 bin Kamboçyalı öldürdü ancak buna rağmen savaşı geri kalmış gördükleri Vietnam'a karşı kaybetti. Ama öte yandan İsrail 6 ülkeyi sadece 6 günde yendi. Bu nedenle İsrailliler ABD için kahraman oldu." diye konuştu.

O günden bu yana ABD için İsrail'i desteklemenin ABD'yi desteklemek demek olduğunu belirten Finkelstein, Holokost'un o günden sonra gündeme gelmeye başlandığına ve ideolojik bir silah haline dönüştüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Holokost, İsrail'e karşı getirilen tüm eleştirileri bastırmak için kullanılmaya başlandı. Mesela İsrail'in Filistin'e karşı işlediği insan hakları suçlarından bahsediyorsunuz ve size karşı cevap olarak Holokostu kullanıyorlar."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük Haber
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Namaz Dağı bölgesindeki askerlerle birlikte iftar yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Namaz Dağı bölgesindeki askerlerle birlikte iftar yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Sinem Kobal Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Avrupa Antalya Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Kudüs Araştırmaları Platformu'ndan İsrail-Filistin meselesi üzerine seminer - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 01:52:42. #1.14#
title