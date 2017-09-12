Kudüs Akademi Sona Erdi

Meram Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü tarafından Kudüs yılına özel Kudüs Akademi programı sertifika töreniyle sona erdi.

Alavardı Mahallesi Uluslararası Gençlik Akademisi'nde düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Abdülhamit Han Torunu Şehzade Orhan Osmanoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve Kudüs Akademi programına katılan kursiyerler katıldı.

Osmanlı'nın Kudüs'e verdiği önemi anlatan Abdülhamit Han Torunu Şehzade Orhan Osmanoğlu, "Kanuni Sultan Süleyman, Kudüs'e bir yazı gönderiyor. Bütün dinleri kucaklayacak çok manalı bir yazı: 'La İlahe İllallah, İbrahim Halilullah'. Hem Yahudileri, hem Hristiyanları hem de Müslümanları kucaklıyor. Osmanlı'nın tüm insanların inançlarına nasıl saygı gösterdiğini oraya gittiğinizde göreceksiniz. Kudüs'e sahip çıkalım. Fatma Başkan'a teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizler Cumhuriyet tarihinde, 108 yıl sonra bir ilke imza atıyorsunuz. Çok önemli bir projeye imza attınız. İnşallah bu proje diğer belediyelere de örnek olur" ifadelerini kullandı.

20 KİŞİYİ KUDÜS'E GÖNDERİYORUZ

Kudüs Akademi'de 6 haftalık bir eğitim döneminin sona erdiğini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, "İlk başta 150 kişilik bir akademi düşünmüştük. Ancak ilk günde 200 kişilik başvuru olunca ikinci etabı da açmış olduk. 150 kişi içinden 6 kişiyi Kudüs'e götürecektik. İki etapta 400 kişi olunca bu sayıyı 12 kişiye ve son olarak da 20 kişiye çıkardık. Biz biliyoruz ki hepinizin gönlünde Kudüs'e gitmek var. Cennet mekan Abdülhamit Han'ın izinde, onun emanetleri olan şehzadelerimizle ve onun soyundan gelenlerle birlikte çok özel bir programda hepiniz orada olmak istersiniz. Akademi boyunca eğitim veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GÜZEL BİR AMACA HİZMET EDİYORUZ"

Güzel bir amaca hizmet etmek üzere, Filistin'den, Kudüs'ten yükselen oradaki kardeşlerimizin sesine kulak vermek üzere yürekten hep birlikte burada olduklarına dikkat çeken Toru, "Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Şu anda coğrafyamızda oluk oluk Müslüman kanı akıyor. Emperyal güçler 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayıp bu topraklarda ulus devletler oluştururken şu anda bunları daha fazla parçalayıp kendi amaçlarına uygun hale getirmek için özellikle Müslüman coğrafyada yoğun bir katliam yapıyorlar. Bizler sadece Filistin'de değil rol model olarak aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla son günlerde özellikle Myanmar'da, Arakan'da zulüm gören kardeşlerimize ecdadımızdan aldığımız güçle sahip çıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ"

Şehrü'l Emin sıfatıyla sadece fiziki belediyecilik değil içinde bulunduğumuz yüzyılın hassasiyetlerini gerektiren tarih, kültür, maneviyat noktasında bizim medeniyet tasavvurumuzu oluşturan, irfanî gelenekten beslenen her ne varsa toplumsal farkındalık oluşturmak adına gereğini yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken Toru, "Önce gün Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizle ilgili Miras adlı farklı bir program gerçekleştirdik. Teknik bir programdı ancak biz istedik ki sadece kentsel dönüşüm olmasın. Bizim şehirlerimizde yeni bir şehircilik modeli geliştirelim. Bunu yaparken de Asr-ı Saadet'ten, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni de dahil edip bir sentez yaparak farklı bir anlayış sunalım dedik. Bizlere Anadolu'nun yurt edilişini anlatacak şekilde, gençlerimize, çocuklarımıza aktaracak şekilde bir senaryoyla birlikte güzel bir programa imza attık. Programa gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra Kudüs Akademi eğitim programlarını tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.