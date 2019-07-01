Kudret Özersay'dan DHA'ya doğrulama: KKTC'ye S-200 füzesi düştü

Kudret Özersay'dan DHA'ya doğrulama: KKTC'ye S-200 füzesi düştü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşerek patlayan cismin, Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi olduğu kesinlik kazandı.

Kudret Özersay'dan DHA'ya doğrulama: KKTC'ye S-200 füzesi düştü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşerek patlayan cismin, Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi olduğu kesinlik kazandı.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, DHA'nın, 'KKTC'ye Suriye'ye ait S-200 füzesi düştü' haberini doğruladı. Gazetecilere açıklama yapan Özersay şunları söyledi:
"İlk yaptığımız değerlendirme; bunun NATO sistemi içerisinde SA 5 modeli denilen, Rusya sistemi içerisinde S-200 olarak tanımlanan füze kalıntısı olduğudur. Önemli bir olaydır ancak panik yapmayı gerektirecek durum yok."
 


- Karahasan

Kaynak: DHA
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