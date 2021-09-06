Kudret ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Kudret ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Bağlarbaşı mahallesi sakinlerinden Erkan ILGAZ'ın eşi Nagihan ve Gökhan ILGAZ'ın anneleri Ayhan ÇAYIR'ın kayınvalidesi Muhammer, Mahir, Macit, Süheyla ve Semra KAYA'nın kız kardeşleri Kudret ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Eskibağlar camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Erkan ILGAZ: 0530 415 80 04

06 Eylül 2021, Pazartesi

Kaynak: Habermetre