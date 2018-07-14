Kudret Güneş'ten Sıcak Hava ve Beslenme Uyarısı

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kudret Güneş, hava sıcaklığı artıkça vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarının da arttığını ve bu nedenle su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Aşırı sıcak saatlerde özellikle yaşlıların bu konuda hassas olması gerektiğini belirten Kudret Güneş, yaşlıların kaybedeceği su miktarının daha fazla olduğunu dile getirdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kudret Güneş, vatandaşları sıcaklara karşı uyararak, "Günlük tüketilen su miktarı 2 litre altına inmemelidir. Özellikle emziren annelerin enerji miktarları daha fazla olması gerekiyor. Her gün 300 kalori almaları gerekiyor. Çocuklarda daha çok sağlıklı beslenme görüldüğü için hazır fast food yiyecekler, asitli içecekler çok fazla tercih etmemeleri gerekiyor. Bunun yanında daha fazla meyve tüketmek gerekiyor. Kalorili yiyeceklerden tamamen uzak durması gerekiyor" dedi.

Günümüz çocuklarında en fazla rastlanan şeyin obezite olduğunu ve bu sorunun ileriki yıllarda daha büyük sağlık sorunları oluşturabileceğini belirten Güneş, "Son yıllarda artan obezitiyle birlikte özellikle karın bölgesinde yağlanma görülüyor bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle beslenme ve diyet konusu kişiye özel olmalıdır. Kişinin geçirmiş olduğu hastalıkları boyuna, kilosuna ve cinsiyetine göre tamamen değişir ve bu konuda uzmanlardan yardım almak gerekiyor. Bilinçli diyetler yapmak gerekiyor. Diyetten ziyade sağlıklı beslenmek gerekiyor. Kişiden kişiye değişeceği için kalori miktarı yada kendi düşüncemize göre sağlıksız diyetler yapmamak gerekiyor. Spor konusunda bir kere her vücuda her spor gerekmez yani herkes aynı spordan yapmak zorunda değildir. Kimileri yürüyüş kimisi egzersiz yapmalıdır. Kimileri tamamen fitnes yönelmelidir. Son zamanlarda en fazla yaşanan spor konusunda yaşanan sıkıntı protein tozlarıdır. Bilinçsiz bir şekilde protein tozu kullanmak zararlıdır. Vücuda ciddi şekilde hasarlar oluşturabilir. Ciddi derece de sıkıntılar yaşanabilir. Kişiye özel genel diyetlerle zayıflamaya çalışıyorlar. Bu süre içinde vücuttan en fazla sıvı atılıyor. Sıvı atıldığı için metabolizmamız duraksıyor. Sonrasında bu zorlaşıyor. Yakılan kaybedilen kilolar yağdan ziyade sıvıdır. Kas kaybı da yaşanıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN