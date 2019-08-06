Kudlow: Trump ABD ekonomisini yeniden inşa ediyor

06.08.2019 17:42

– Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir "dönüştürücü" olduğunu ve "ABD ekonomisini yeniden inşa ettiğini" söyledi.

Kudlow, ABDli müzakerecilerin görüşmelere açık olduğunu, Çin tarafından da bir adım atılması gerktiğini söyledi; ancak, görüşmelerde ABD'nin kendi çıkarlarını koruyacağını da ekledi.

ABD'nin G20 ve Dünya ticaret Örgütü tarafından belirlenen kuralların çiğnenmesi halinde "harekete gçeceklerini" belirten Kudlow, ek gümrük vergileri ile ilgili olarak, "Yapmamız gerekeni yaptık" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul