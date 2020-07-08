Kudlow: ABD-Çin tecaret anlaşması hala geçerli UBD Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow, ABD ile Çin arasında imzalanmış olan birinci aşama ticaret anlaşmasının hala yürürlükte olduğuna dikkat çekti.

UBD Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow, ABD ile Çin arasında imzalanmış olan birinci aşama ticaret anlaşmasının hala yürürlükte olduğuna dikkat çekti.

Fox News televizyonunda konuşan Kudlow, iki tarafın da anlaşmanın uygulanması için aktif bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi.

Aynı zamanda Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı olarak da bilinen Kudlow, CNBC televizyonunda da, ekonomide Covid-19 kaynaklı yeni bir kapanmanın, "yarardan çok zararı" olacağı uyarısı yaptı.

Kudlow, yeniden uygulamaya koyulacak sınırlayıcı önlemlerin, ekonomide "V tipi" toparlanmanın büyük zarar göreceğini vurguladı.

Kaynak: DHA