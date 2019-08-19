Kudankulam NGS'nin 3. ünite reaktörünün ana ekipmanı inşaat alanına ulaştı

19.08.2019 12:49

Hindistan'da bulunan Kudankulam Nükleer Güç Santrali'nin 3. ünitesinin reaktörüne ait ana ekipman 7 Ağustos'ta tedarik edildi.

Rosatom'un mühendislik bölümü olan ASE EC A.Ş.'nin Hindistan Projeleri Başkan Yardımcısı Andrey Lebedev yaptığı açıklamada, reaktör çukuru kurulumu kırmızı hattında yer alan tüm ana ekipmanın tedariğinin yapıldığını belirtti.

Yapılan sevkiyatta, montaja hazır şekilde kor tutucu ekipmanı, reaktör çukurunun gömülü parçaları, kuru koruma, silindirik türbin muhafazası/varil için ısı yalıtımı, kiriş çelik kolonu ve reaktör tankı yer alıyor. Bir adet itme kirişi ve nötron akısı izleme odalarında kullanılan aletlerin sevkiyatının ise bir sonraki kargoyla gelmesi bekleniyor.

Andrey Lebedev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Projenin kritik ayağı olan reaktör inşasının kesintisiz ve devamlı işletimini sağlayan 4 adet buhar jeneratörü, 1 adet basınçlandırıcı, ana soğutma suyu boru kanalı ve 1 adet gaz vericinin daha önce sevkiyatının yapıldığı göz önünde bulundurulacak olursa, ASE A.Ş.'nin 3. güç ünitesi emniyet ekipmanları tedariğini neredeyse tamamladığını söyleyebilirim" dedi.

Kudankulam NGS hakkında

Kudankulam NGS, 20 Kasım 1988 yılında Rusya-Hindistan arasında imzalanmış antlaşma, 21 Haziran 1998 tarihli antlaşma ekleri ve 8 Aralık 2008 tarihinden itibaren geçerli antlaşmalar kapsamında Hindistan'da Tamil Nadu'da inşa ediliyor. Ana müteahhit Atomstroyexport A.Ş., Genel Tasarımcı Atomenergoproekt A.Ş.'dir. Müşteri Hindistan Nükleer Güç LTD Şirketi'dir (NPCIL). Ekim 2013'de Kundakulam NGS'nin 1'inci ünitesi güney güç şebekisine bağlandı. Ağustos 2016'da Kundakulam NGS'nin 2'inci ünitesi de şebekeye bağlandı. Kundakulam NGS'nin 3 ve 4'üncü ünitelerinin yapımı hala devam ediyor. Ünite 5 ve 6'nın inşasına ilişkin sözleşmeler imzalandı ve hazırlık işlemleri devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA