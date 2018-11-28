Kudaka Yönetimi, 'Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi' Gündemiyle Toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 105. Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da gerçekleştirildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ilişkin devir teslim yapıldı. Kısa bir süre önce Erzurum Valiliğine atanan Okay Memiş, Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'a devretti.

Ajans Yönetim Kurulu Toplantısında olağan gündem maddelerinin görüşülmesi ve devir teslimin gerçekleştirilmesinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ülkemizdeki tüm Kalkınma Ajanslarının 2018 yılı Kasım ayında gerçekleştirecekleri Yönetim Kurulu Toplantıları için ortak gündem maddesi olarak belirlenen "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" gündem maddesiyle toplandı.

KUDAKA Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, bölgedeki ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile sanayicilerin de katılım sağladığı toplantıda, bölgemizin sanayi sektörünün yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, son yıllarda yapılan kamu yatırımlarının, ulaşılabilirliği ve temel kamu hizmetlerine erişimi arttırdığına değinerek rekabette öne geçebilmek için hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Bir bölgenin kalkınmasında tüm paydaşların rolü olduğuna değinen Vali Memiş, başta valilikler olmak üzere kamu sektörü olarak girişimcilerin ve sanayicilerin yanında olduklarını ifade etti.

KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan moderasyonunda gerçekleştirilen, sektörün sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bölümde dile getirilen hususlar, Ajans tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na raporlanacak, bölgenin sanayi sektörüne ilişkin sorunlarının ve çözüm önerilerinin merkezi düzeye iletilmesi sağlanacaktır. - ERZURUM