KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 136'ncı Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş başkanlığında Sayın Valimiz Mehmet Makas, Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim ve KUDAKA Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Kenan...
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 136'ncı Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş başkanlığında Sayın Valimiz Mehmet Makas, Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim ve KUDAKA Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde gerçekleştirildi.
KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Kaynak: Habermetre