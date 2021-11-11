KUDAKA Yönetim Kurulu Erzurum'da Toplandı

ERZURUM (Habermetre) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 138. Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da gerçekleştirildi. Vali Cüneyt Epcim, toplantıda Erzurum Valisi Okay Memiş'ten bir yıldır devam ettirdiği KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı. Vali Epcim, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2022 yılı Kasım ayına kadar yürütecek.

Palandöken Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile ajans uzmanları katıldı.

Genel Sekreter Oktay Güven tarafından yapılan sunumun ardından "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2" kapsamında yapılan mali ve teknik değerlendirme sonucu destek almaya hak kazanan projeler onaylandı.

2021 yılı Fizibilite Desteği Programı'na bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan beş projenin desteklenmesi kararlaştırıldı.

Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

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