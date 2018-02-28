Kudaka Yönetim Kurulu Erzurum'da Toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 96. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum'da gerçekleştirildi.

Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Azizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ajans genel sekreterliği tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulan 2017 yılı birim faaliyet raporlarının onaylanmasına,Bayburt Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen "Doğal-Yerel ve Hayvansal Ürün Pazarı (DÜ-PA)" isimli projeye ait destek sözleşmesinin uygulama süresinin 6 ay ek süre ile uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen toplantıya, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun katıldı.

Toplantının sonunda Yönetim Kurulu üyeleri Palandöken Kayak Merkezi tesislerinde incelemelerde bulundu. - ERZURUM