Kudaka Yönetim Kurulu Erzincan'da Toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 106. Yönetim Kurulu toplantısı, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Erzincan'da gerçekleştirildi.

KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin üyelere bilgilendirme sunumu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ajans tarafından hazırlanan 2018 yılı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Proje" teklif çağrısına çıkılarak hazırlanan başvuru rehberlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüş ve onayına sunulmasına, ajans genel sekreterliği tarafından hazırlanan 2019 çalışma programı ve bütçesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmesine ve hazırlanan insan kaynakları raporunun ve hizmet içi eğitim programının onaylanmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA