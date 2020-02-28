KUDAKA yönetim kurulu Bayburt'ta toplandı

28.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:07

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 120. Yönetim Kurulu Toplantısı, yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Bayburt'ta gerçekleştirildi.



KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.



Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Ajans Genel Sekreterliğince hazırlanan 2019 yılı birim faaliyet raporu ve 2019 yılı Ajans faaliyet raporunun onaylanmasına, 2020 yılı Çalışma Programı Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TUR SOP) tanıtım ve yatırım destek faaliyetleri kapsamında 2-4 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan HESTOUREX Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarına bölgede ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içerisinde katılım sağlanmasına, 2020 yılı Çalışma Programı Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TUR SOP) Doğa Sporları ve Macera Sporları potansiyelinin tanıtımına yönelik etkinliklerin yapılması faaliyeti doğrultusunda bölge illeri ile özellikle Kemaliye ve Uzundere gibi ilçelerde sahip olunan doğa ve macera sporları potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması için ilgili alanlarda faaliyet gösteren sporcuların, profesyonellerin, tur operatörlerinin ve basın-medya temsilcilerinin katılım sağlayacağı etkinlikler düzenlenmesine, Erzincan ilinde karbondioksit gazının değerlendirilmesi amacıyla kurulacak bir Sıvı Karbondioksit Dolum Tesisinin yatırıma uygun olup olmadığını araştırmak üzere Sıvı Karbondioksit Dolum Tesisi Fizibilite raporunun hazırlanmasına karar verildi.



Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA