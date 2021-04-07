KUDAKA Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KUDAKA Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ilan edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KUDAKA Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ilan edildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ilan edildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ilan edildi.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10 milyon TL olduğu, başarılı bulunan başvuru sahiplerinin aracı kurum üzerinden kullanacakları 250 bin TL ile 2 milyon 500 bin TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacağı belirtildi.

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programına bölgede faaliyet gösteren kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek.

Proje başvurularının 23 Mayıs 2021 saat 23: 59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması ve onaylanması gerektiği bildirildi. 23/05/2021 saat 23: 59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacağı ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dahil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Bahar Candan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KUDAKA Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:05:18. #1.15#
title