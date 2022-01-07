KUDAKA'nın desteklediği yatırımlarla yaklaşık 2 bin kişilik istihdam sağlanacak

BAYBURT (AA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta destek verdiği yatırımlarla yaklaşık 2 bin kişilik istihdam oluşturulması hedefleniyor.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, hizmet binasında düzenlediği toplantıda, Ajansın 2021'de desteklerini artırarak bölgedeki aktörlerin kullanımına sunduğunu, desteklemelerin bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Ajans tarafından geçen yıl verilen mali ve teknik desteklerin yanı sıra yatırımcıların dikkatine sunulmak, bölgenin potansiyelini hareket geçirmek amacıyla 16 farklı fizibilite ve 1 de ülke raporu hazırladıklarını belirten Güven, bölgenin yatırım imkanlarının, turizm altyapısının, potansiyelinin ve coğrafi işaret almış yöresel ürünlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Güven, "2021 yılında 138 projeye yaklaşık 147 milyon lira destek verdik. Toplam yatırım tutarımız ise 230 milyon lirayı aştı. Yapılacak yatırımların tamamlanmasıyla birlikte en az 2 bin kişiye istihdam oluşturulması öngörülmektedir." dedi.

2021'i çok başarılı bir yıl olarak gördüklerini, bu yıl da Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ön plana çıkan alanlarda destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Güven, turizm, et, süt, arıcılık, doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması amaçlı desteklerini bu yıl da sürdüreceklerini dile getirdi.

Erzurum'a yönelik yatırımcı ilgisine dikkati çeken Güven, şunları kaydetti:

"Özellikle istihdam sağlayan sektörler kapsamında Erzurum'a ciddi bir yatırımcı ilgisi var. Çat, Oltu ve Karayazı ilçesinde yatırım yapmak isteyenler var. Buralarda yüzlerce kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Tekstil ve ayakkabının yanı sıra termal seracılığa ilgi çok yüksek. Özel sektörün şu anda ilgisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu desteklemelerle bölgedeki istihdam sorununun çok önemli ölçüde azalacağını düşünüyorum."

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri

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