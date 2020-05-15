KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı sonuçları kesinleşti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 28 Ekim 2019 günü ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının sonuçları, 15 Mayıs 2020 günü yapılan KUDAKA'nın 123'üncü yönetim kurulu toplantısında onaylanarak kesinleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 28 Ekim 2019 günü ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının sonuçları, 15 Mayıs 2020 günü yapılan KUDAKA'nın 123'üncü yönetim kurulu toplantısında onaylanarak kesinleşti.

Programın son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2020'ye kadar 23 proje teklifi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na sunuldu. Kalkınma Ajansları Mevzuatına uygun şekilde teslim alınan proje tekliflerinin ön incelemeleri Ajans personeli tarafından, teknik ve mali değerlendirmeleri ise Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alanında uzman olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirildi. Genel Sekreterlikçe yapılan bütçe revizyonları sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden belirlenen başarılı proje listesi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak nihai halini aldı.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programında 12 proje kesinleşen listelerde yer alıyor. Erzurum, Erzincan ve Bayburt'tan oluşan TRA1 Düzey 2 bölgesinde uygulanacak olan toplam 12 proje için, bölgede yer alan kurum ve kuruluşlara toplam 5 milyar 103 bin 504 TL hibe desteği sağlanacak. Proje desteği alan kurum ve kuruluşlarının katkıları ile birlikte bölgede 6 milyar 184 bin 633 TL tutarında yatırım hayata geçirilecek. Ajans tarafından proje sahiplerine ise yazılı olarak bilgi verileceği belirtildi.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Asil Proje Listesinde yer alan projeler ve kurumlar ise şöyle:

"Gelişen Türkiye, Yenilenen Mesleki Eğitim, Ara-Nan Elemanlar, Değişen Hayatlar - (Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),

Erzurum'da Tekstil Doğuyor Hamidiye İstihdamla Buluşturuyor – (Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü),

Teknolojik Çağın Teknolojik Çırakları - (Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),

Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar - (Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi),

Tarım ve Hayvancılık Alanında Girişimcilik ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi - (Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),

"Ara" Değil "Aranılan" Eleman - (Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu),

Mobilya Sektöründe İnovasyon - (Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),

Üniversite Sanayi El Ele Mesleki Eğitim Zirveye - (Atatürk Üniversitesi),

Mesleki Eğitim Merkezinde Simülatörlü Eğitim (MESEMSE)- (Erzurum Mesleki Eğitim Merkezi),

Geleceğin İçin Meslek Edin - (Pasinler Meslek Yüksek Okulu),

İş Yerinde Öğrenilir - (Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),

Tam Gün Tam Yıl Kurs Merkezi - (Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)" - ERZURUM

Kaynak: İHA