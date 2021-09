KUDAKA ile yerel lezzetler pazarı büyüyor

2021 yılı Finansman Desteği Programı kapsamında yerel potansiyeli ve bilinirliği yüksek olan Erzurum'un coğrafi işaretli ürünleri cağ kebabı ve tepsi su böreğinin bölge içindeki potansiyelinin ülke geneline yayılması, kalite farklılıklarının ortadan kaldırılması amacıyla faizsiz kredi...

2021 yılı Finansman Desteği Programı kapsamında yerel potansiyeli ve bilinirliği yüksek olan Erzurum'un coğrafi işaretli ürünleri cağ kebabı ve tepsi su böreğinin bölge içindeki potansiyelinin ülke geneline yayılması, kalite farklılıklarının ortadan kaldırılması amacıyla faizsiz kredi desteği almaya hak kazanan iki projenin protokollü imzalandı.

Projelerin hayata geçirilmesi ile firmaların sağladıkları istihdam artacak, yurtiçi ve yurtdışı satış ağları genişleyecek ve yapılan teknik/teknolojik altyapı yatırımı ile ürün kalitesinde standartlaşma sağlanacak. Ayrıca yapılan yatırımlar başta Erzurum olmak üzere bölgenin bilinirliğine ve ekonomik durumuna önemli bir katkı sağlayacak.

Esra Yıldırım şahıs şirketi tarafından yürütülecek olan "Tepsi Su Böreği Hizmet Kalitesini Yükseltiyor" isimli proje, coğrafi işaretli Erzurum su böreği imalatı üzerine üretim kapasitesini, kalitesini ve hızını artıracak, firmanın ihtiyaç duyduğu fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesine katkı sağlayacak makinelerin teminini içeriyor. Temin edilecek bu makineler ile başarılı bir girişimcilik geçmişine sahip olan firmanın rekabet gücü artacak ve ulusal alanda rekabet edebilir hale gelecek. Erzurum'un Oltu ilçesinde 2014 yılında kurulmuş olan Oltaş İnşaat Ltd. Şti.'nin "Kırmızı Et İşleme Tesisi Kapasite Geliştirme" projesi kapsamında Oltu Organize Sanayi Bölgesinde yatırımı devam eden Kırmızı Et Kesimhane ve Parçalama Tesisinin ihtiyaç duyduğu yeni makine ve ekipman temin edilerek kapasitesinin geliştirilmesi planlanmakta. Proje ile kurulacak işletmede; koyun etinden cağ kebabı üretimi, koyun eti ve sakatatın paketlenmesi suretiyle pazara sunulması hedefleniyor.

Her iki projenin tamamlanmasıyla birlikte 100 kişinin üzerinde ek istihdama katkı sağlanacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı