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KUDAKA Fizibilite desteği programı sonuçları açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KUDAKA Fizibilite desteği programı sonuçları açıklandı

KUDAKA 2021 yılı fizibilite desteği programı kapsamında 9 Kasım 2021 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.

KUDAKA 2021 yılı fizibilite desteği programı kapsamında 9 Kasım 2021 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreçlerinin tamamlandığı belirtildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde sunulan 5 proje destek almaya hak kazandı.

Destek sağlanan projeler ile 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında toplamda 11 projeye destek sağlanacağı, destek programının bütçesi tamamlandığından söz konusu programın başvuruya kapatıldığı açıklandı.

Başarılı projeler listesinin ajans internet adresinde yayımlandığı 10 Kasım 2021 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere ajansa müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada 2021 yılı fizibilite desteği programı kasım ayı başarılı projelerin;

Yakutiye'nin Jeotermal Kaynaklarının Araştırılması Projesi, Bayburt Kent Müzesi Fizibilite, Otlukbeli Canlı Hayvan Pazarı, Refahiye Anadolu'nun Yeşil Cenneti ve

Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması projelerinin destekleneceği kaydedildi. - ERZURUM

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