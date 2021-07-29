KUDAKA finansman desteği programı sonuçları açıklandı
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KUDAKA finansman desteği programı sonuçları açıklandı

KUDAKA finansman desteği programı sonuçları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 6 Nisan 2021 tarihinde ilan edilen "Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı" kapsamında sunulan projelerin değerlendirme sonuçları bugün Bayburt'ta gerçekleştirilen 136. Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 6 Nisan 2021 tarihinde ilan edilen "Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı" kapsamında sunulan projelerin değerlendirme sonuçları bugün Bayburt'ta gerçekleştirilen 136. Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı.

Bölgenin öne çıkan turizm, tabi kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı'na kar amacı güden kurum ve kuruluşlar tarafından toplam 41 proje başvurusu gerçekleşti. Değerlendirme süreci sonucunda başarılı bulunan 19 projenin öngörülen toplam yatırım tutarı yaklaşık 23 milyon TL olurken söz konusu yatırımlar kapsamında kullandırılacak kredilerin kar payı giderleri Ajans tarafından karşılanacak. Program kapsamında başarılı projelere ilgili aracı kuruluş vasıtasıyla 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanmış olacak.

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulamaya geçmesi ile birlikte Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan bölgemizde turizm ve imalat sanayi alanlarında yeni yatırımların hayata geçmesi, bölgede katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretiminin geliştirilmesi ve istihdamın arttırılması sağlanacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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